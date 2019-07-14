二樓的中小型犬房，找衡溫衡濕、玻璃屋，其空間也比其他寵物旅館更大。（馮惠宜攝）

一樓另設有寵物交誼空間，可讓狗狗在白天和其他狗兒一起玩犬，或上安親課程。（馮惠宜攝）

沃夫寵物旅館負責人于立庭學旅館管理，運用人類的旅館經營經驗投入寵物旅館市場。（馮惠宜攝）

寵物商機大，台中出現一家寵物度假村，耗資千萬打造的空間，結合美容、安親與寄宿，毛孩不但有專屬玻璃屋、聯誼室，還有戶外獨享泳池，開幕一個多月，回流客超過90％，甚至有人指定自家毛孩一定要餐餐五蔬果。

根據統計全台值入晶片貓狗數已超過250萬口，整體寵物商機也超過500億元，近年不少寵物旅館應運而生，其設備也一家比一定更豪奢；位於北屯區柳陽西街6月開始試營運的「沃夫寵物旅館」，負責人于立庭過去學旅館經營，創業賣過烏龍麵、火鍋與燒肉，因為自己經常需出國，自家毛孩經常需寄養送托，讓他看見需求，因而斥資打造類似度假村的寵物旅館。

于立庭說，自己因為經常需出國，他想他出國住飯店，毛孩出國需檢疫，留在國內送托，有一回卻感染濕疹回家治療一個多月才恢復，因而讓他想要自己經營寵物旅館。

佔地120坪的沃夫寵物旅館，兩層樓的建物地坪僅45坪，保留廣大的戶外空間打造毛孩的遊戲與泳池區，並結合美容、安親與托育，每隻入住的貓狗需要先安親一次了解其習性，入住前還要先接受寵物美容，透過洗浴了解其是否有細菌感染或寄生蟲問題，而其住宿空間採衡溫、濕度控制，並有24小時保姆照料；特別的是館內也提供戶外遊樂區以及游泳池，泳池是採銅銀離子殺菌過濾，且每一時段只有一隻犬或貓獨享，並配有教練。

于立庭也坦言其收費較其他寵物旅館高30％，不但貓狗有別，還分大、中、小型犬，每日托育價格從900元到2200元不等，還不含美容費用，唯試營運時期優惠價7折；目前靠口碑相傳，入住率僅3成，回客率高達9成。

(中時 )