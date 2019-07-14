13日傍晚，隨著一聲笛鳴，一列由大陸設計並生產的鐵路客車組成的列車從古巴首都哈瓦那中央火車站駛出。這意味著，2019年5月出口古巴的大陸產鐵路客車正式投入運行，這也是古巴自1975年來首次採購全新鐵路客車。

該次列車沿途將停留6站，並於當地時間14日早晨抵達終點——古巴第二大城市聖地亞哥，全程逾800公里。

「這些中國車輛今天投入使用，為古巴近年來推動的鐵路系統現代化改造提供了重要保障。」古巴鐵路聯盟主席愛德華多·埃爾南德斯在火車站表示，古巴正值暑期客運旺季，列車上嶄新的空調、閱讀燈、可旋轉座椅等設施使古巴乘客驚喜不已。

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古巴於1837年建成拉美歷史上第一條鐵路，目前全國鐵路總長超過8000公里，其中部分鐵路和列車年久失修，嚴重影響乘客出行。2019年5月出口古巴的大陸產鐵路客車由中國機械進出口（集團）有限公司承攬，由中車唐山機車車輛有限公司設計與製造，共240輛，包括70輛一等座車、130輛二等座車、20輛餐車和20輛發電車，將分3年交付。

(旺報 )