大陸國防部官網14日發布訊息表示：「中國人民解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習。此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。」中華戰略學會研究員張競受訪時表示，中共解放軍透過國防部網站通告東南沿海演訓活動，並且強調其為年度計劃性例行演習，此種釋放演習訊息手法，其實是經過精密算計，刻意降低其敏感性，免得成為政治操作口實；講得再明白一點，就是不希望再讓蔡英文執政團隊撿到槍來炒作選舉聲勢。

張競指出，共軍演習基本假想指向都是對著臺灣，在兩岸政治關係沒有發展到解決敵我矛盾前，不以對方作為練兵假想目標，這是自欺欺人，所以沒有任何炒作價值。

但是張競強調，此時恰好是蔡英文總統出訪，美國宣佈對我軍售，而北京又放話要制裁相關國防產業商，此時解放軍硬是以演訓湊上一腳，要如何讓人認為無意順勢對臺施壓，激化兩岸對立氛圍，弄巧成拙反而替蔡陣營製造出選舉利基，這就必須審慎宣佈演訓性質，避免有心操弄將無關事件加以聯結。

張競指出，解放軍年度例行演訓，行程早就排定，演訓兵力集結在特定軍港與機場，各項徵候極度明顯，此時頭洗到一半，面對兩岸情勢轉趨敏感，若無像颱風來襲此種不可抗力因素作為託辭，隨便推遲或中止演訓，負面效應更大。所以必須發佈新聞大打預防針，再硬著頭皮將整個演訓活動照表操課依序完成。

張競強調，解放軍以如此方式宣佈演訓，更會循軍事外交管道知會周邊以及美國，免得美國趁勢操作將在澳洲周邊海域演訓之航母打擊群，順勢拉到臺海周邊，炒作出緊張態勢，存心幫蔡英文出訪期間助陣，拉擡選舉聲勢。

張競總結指出，臺海兩岸年度例行演訓不知凡幾，共軍在演訓前把話說明白，總比光是宣佈管制海空域讓兩岸大打啞謎好得多，但若是為拉擡選情惡質詮釋，不論是誰說破嘴再解釋都沒有用，因為有的江山就是靠張嘴騙出來的。

(旺報 )