回到熟悉的娘家新北市，朱立倫被熱情民眾團團包圍。(吳亮賢攝)

國民黨初選進入最後一天，朱立倫選擇回到熟悉的「娘家」桃園市及新北市，一整天的行程接連參拜五間宮廟，受到民眾熱情夾道歡迎，對於即將公布的民調結果，朱立倫說非常的感動，有「暖暖的感覺」。

朱立倫上午結束桃園景福宮、慈護宮、三聖宮參拜行程後，下午來到新莊慈祐宮及林口觀音寺，現場除了市議員黃林玲玲、陳明義、蔡健堂、蔡淑君陪同外，新北市副市長謝政達及多位一級主管也現身力挺。

對於最後一站選擇素有「總統廟」之稱的林口觀音寺，朱立倫表示，「觀音寺除了是信仰中心以外也是總統廟，具有關鍵的意義，看到這麼多的鄉親，團結起來支持我們，我非常的感動。」

面對即將揭曉的民調結果，朱立倫說，「我的心情是，一方面感到暖暖的感覺，看到非常多老朋友、老同事，很多鄉親給我暖暖的祝福，我們在暖暖的祝福當中，充滿希望、充滿願景，希望未來為台灣打拚。」

(中時 )