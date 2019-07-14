總統蔡英文近日出訪加勒比海友邦並過境美國紐約，隨行出訪的民進黨團幹事長管碧玲今在臉書表示，蔡英文在美國傳遞「台灣的氣質」，指蔡這兩天的紐約行程，把台灣的氣質和格局，展現到一個文明與進步國家的高尚水平。

管碧玲指出，蔡英文在哥倫比亞大學演講時談及假訊息的治理，並在回答時說明，為了不傷害言論自由，新的法律修正只把規範管制範圍，局限在很小的領域，強調必須在「防止錯誤的資訊破壞民主」與「言論自由的保護」間取得平衡，選擇一個適當的管制範圍。

管碧玲指出，蔡總統在描述尋找這個平衡的心路歷程時說：「言論自由對台灣人民而言，非常重要，因為台灣人民是經過非常長遠的努力才爭取到言論自由，所以我們特別珍惜。」

管碧玲說，「台灣的氣質」在蔡英文這席話被論述出來，也道盡道盡台灣人民成功爭取民主的歷史，及享受民主成果，並捍衛民主成果的集體意志，「這不是人類文明與進步的高尚水平嗎？台灣是民主的燈塔、台灣在捍衛民主的前線，台灣的故事，台灣的氣質，小英傳遞得既高尚又尊嚴！」

(中時 )