斗六假日人文市集的水滑梯擠滿小朋友消暑。（斗六市公所提供）

斗六假日人文市集七月啟動，創下近200萬元商機，斗六市公所加碼放送免費水滑梯讓小朋友涼爽一「夏」；市長林聖爵表示，一周周加碼，未來還有白沙坑讓小小孩玩，希望把公園變成斗六人最愛去的地方。

斗六人文公園、環保運動公園連成一氣，斗六公所利用溜冰場旁的綠蔭大道開辦市集，每逢周末及國定假日展售，150公尺長的市集有66個特色攤位及15個公益攤位，下午人潮洶湧。

七月第一個周末正式營運，公所發現親子共遊的比例高，提供小孩子玩耍的攤位幾乎客滿，12、13日在舞台前樹蔭下布置2公尺高的水滑梯，著泳裝的小朋友都可下水，一整天小水池人潮沒斷過。

林聖爵表示，水滑梯純粹吸引小朋友來玩，下周還會有白沙坑，周周有驚喜但不舉辦啟用儀式，來了就知道。八月起每周六晚上六點到九點還會推出音樂野餐市集，歡迎市民到運動公園野餐、聽音樂、看星星。

他表示，希望能在環保運動公園營出造文創、親子共遊、銅板美食特色，帶來庶民經濟效益，國小學童、社區媽媽多才多藝，也有舞台可展現。

(中時 )