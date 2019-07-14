▲愛儷仕廚坊執行長張樹貞（左）新故鄉董事長廖嘉展（右）。（楊樹煌攝）

▲讓人與蝴蝶可共享的食材搖身變為創意的健康料理。（楊樹煌攝）

新故鄉文教基金為鼓勵大眾運用人蝶可共食的蜜源及食草，研發特色餐飲及糕點，創發埔里料理新主張，再現埔里蝴蝶新風采！已擇定於9月4日舉辦「與蝶共餐」蝴蝶餐創意料理廚藝競賽，歡迎對健康創意料理有興趣的民眾在8月12日前報名。

台灣，是全世界單位面積蝶種密度第一的美麗寶島，尤其位於台灣中心的大埔里地區蝴蝶種類更高達221種，占台灣53％。埔里不僅蝴蝶多，也是懂得與蝶共食的美地。如何將蝴蝶們喜愛的食草植物，幻化成餐桌上兼具味覺與視覺的美味佳餚，即是蝴蝶餐創意料理廚藝競賽主軸。

主辦單位指出，自然界的植物，有不少是人與蝴蝶可共享的食材，諸如常見的地瓜葉、空心菜、竹子、柳丁、檸檬、柚子、龍眼等，都是蝴蝶家族喜歡的食草，埔里深具地方風味的刺蔥與阿那那〈巴西番荔枝〉，即是蝴蝶鍾情的食物。

「與蝶共餐」蝴蝶餐創意料理廚藝競賽，比賽共分主菜組、糕點組，每組各30名選手，為激勵參賽者踴躍參與，各設有金質獎乙名，獎金1萬元；銀質獎3名，獎金兩千元，報名至8月12日截止。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展表示，埔里是全世界蝴蝶種類最多的地方，新故鄉自2011年推動再現埔里蝴蝶王國計劃，結合新世代創意，多元萃取蝴蝶元素，藉以創造埔里新定位。在這其中，料理是其中重要一環，期藉此蝴蝶餐競賽的辦理，廣邀各路好手，透過料理口味、質感、內涵的提升，塑造埔里飲食新特色。」

國立暨南大學USR計劃吳淑玲老師表示，在埔里教書8年，深覺埔里是個幸福小鎮，不僅民風純樸，生活舒適，更擁有豐富生態資源與各具特色農產食材。與Iris老師合作，除展現田園到餐桌變化，為埔里食材賦予新面貌，更期待未來競賽能看到大家的手藝，為埔里在地食材創造嶄新風味，並打造埔里生態、飲食的新紀元！

(中時 )