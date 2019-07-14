台南市勞工局舉辦的「工安百分百、平安跟著來」健走活動14日在白河關子嶺登場，超過3500人參與，現場氣氛熱烈。（莊曜聰攝）

配合2019全國職安周，台南市勞工局14日在白河關子嶺嶺頂公園舉行「工安百分百、平安跟著來」健走活動，共吸引超過3500位民眾參與，台南市長黃偉哲也起個大早，替活動抽出大獎，並為7月壽星慶生切蛋糕，現場熱鬧滾滾。

由於天氣炎熱，熱中暑、熱衰竭的風險大幅增加，市長黃偉哲也提醒夏日戶外作業勞工，記得多喝水、多休息、要遮陽，並注意身體狀況，避免熱衰竭等狀況上身，造成危險。

暑假期間許多青少年會到餐飲業、加油站或工廠打工，剛到新環境加上工作經驗不足、缺少安全意識，一有疏忽就容易發生職業災害，事業單位應提供工讀生適當的個人防護具，如防滑膠鞋、耐熱手套等，上工前也要進行工作相關的危害告知與教育訓練，保障安全。

健走人龍浩浩蕩蕩出發，統茂大飯店也提供在地風味餐，包括新營豆菜麵及仙草冰供民眾品嘗，並開放開放100個名額給參加健行活動的民眾，可享超低價100元優惠使用大眾泡湯設施。

這項健走活動全長約4公里，主辦單位還針對職業安全衛生及職災個案主動服務業務進行有獎徵答，讓民眾對工作安全健康及職災勞工主動協助計畫有更多了解，反應熱烈。

(中時 )