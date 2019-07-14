7月是水雉繁殖高峰期，台南市水雉生態教育園區15日將啟動全台水雉夏季大調查，以了解更多水雉的族群繁衍狀況，近年來保育有成，前年、去年族群數量都突破上千隻，今年狀況則有待觀察。

有「凌波仙子」之稱的水雉換羽期已經結束，公鳥身上都換上斑斕炫目的新羽毛，宣告繁殖期旺季正式來到，占地15公頃的水雉生態園區共有11座大小不等的生態池，都已經完成菱角的種植，就是要為這些嬌客營造良好的生存環境。

官田區水雉生態教育園區主任李文珍說，7月15日起到8月15日共計1個月時間，將展開全台的水雉生態大調查，民眾在台南市以外的地區若發現水雉蹤跡，歡迎隨時向園區通報；在去年的全台大普查中，包括高雄、屏東、嘉義、花蓮、宜蘭等地都有發現水雉的蹤跡，且已經有族群繁衍的情形。

李文珍表示，台南市的水雉分布集中在官田、六甲、下營、柳營等主要菱角產區，不過在歸仁、鹽水、新營等地的菱角田，還是有少量發現，其中新營區因開發的關係，水雉的族群數量越來越少，南市的夏季普查將於23日到29日進行。

根據水雉生態教育園區內統計，園區範圍內有雌鳥35隻，雄鳥61隻，共築90巢，下了271顆蛋，至今孵化的雛鳥，共有28巢70隻，存活的雛鳥27巢61隻，過程中則有37巢孵化失敗，目前尚未孵化的還有24巢，狀況還算正常。

(中時 )