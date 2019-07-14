台中市三寶護持會14日在烏日區舉辦中區全國供佛齋僧大法會，近7千名出家法師與約萬名信眾誦經祈福。內政部長徐國勇及台中市副市長楊瓊瓔及中央地方民代等人先後到場，徐國勇與會肯定宗教團體對安定社會與協助救災等貢獻，感謝佛教等宗教團體讓民眾安居、社會穩定。

中區全國供佛齋僧大法會在台中國際展覽館舉辦，有國內外近7千名出家法師參加應供、上萬名信眾參與，會中誦經祈福，徐國勇、楊瓊瓔與立委沈智慧等中央當地民意代表先後出席。

徐國勇致詞時表示，宗教團體讓社會民眾心靈慰藉，對社會平和與治安穩定有很大的貢獻，民眾能安居，國家才能夠樂業。尤其，發生災難時，宗教團體總是站在第一線協助救難工作，感謝對社會救助及付出。

楊瓊瓔則表示，中區全國供佛齋僧大法會的規模愈發盛大、莊嚴，每年吸引數萬信眾共襄盛舉，對淨化人心、安定社會有所助益。國家社會的進步，除靠政府與人民同心協力，也要仰賴宗教發揮無形力量。

法會信、僧眾多達數萬人，烏日警分局絲毫不敢大意，分局長吳耀南表示，警察執勤、查緝及預防犯罪也是一種布施，警方期許為民服務、伸張正義，能進一步保護善良。

(中時 )