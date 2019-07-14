智能身心障礙的林姓男子暑假返家，13日不慎走失，近午在中市烏日區中山路快車道驚慌無助行走，路上車輛往來險象環生，烏日分局五光派出所警員發現趨前協助，發現他眼神呆滯、無法言語，未攜帶任何證件，將他帶回派出所後，透過警用人臉辩識系統，比對順利幫他找到焦急的家人。

烏日分局五光派出警員13日近午執勤時發現有名男子行走在烏日區中山路快車道上，險象環生。員警發現男子不但無法言語、未攜帶任何證件，被曬得滿臉通紅，先將他帶回派出所休息。

警方透過警用行動電腦人臉自動辩識系統拍照比對數十件資料，確認他是34歲、高雄市人的林男，初步研判可能住在附近，通知附近派出所協尋，五光派出所近午接到林男母親報案，立即通報認領，順利協助找到家人。

林母表示，林男領有智能身心障礙證明，暑假期間把他接回返家照顧，沒想到，兒子竟趁她在煮飯時，自行外出走失，幸好員警即時協助照護、關懷，免於流落街頭，發生意外。

五光派出所所長陳宏模呼籲，家中若有失智老人、智障者、精神病患及有走失之虞者，可向鄉鎮市區公所或縣市政府社會局及勞動處提出申請愛心手環。

(中時 )