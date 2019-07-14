不老就要練肌力，彰化縣埔心鄉衛生所打造不老健身房「肌力人生馨樂園」榮獲「政府服務獎」，為全國第一個縣市地方政府以二級機關規模勇奪「專案規劃類」獎項，摘下殊榮，辛苦的衛生人員直呼「太激勵了」也已鼓舞衛生所了重新定位新公衛角色。

「政府服務獎」邁入第2屆，中央和地方政府共推薦177個機關參選，競爭激烈，經國發會初審及決審，埔心鄉衛生所脫穎而出，是評比中唯一縣市二級機關，縣長王惠美感謝衛生人員辛苦付出為民眾健康把關。

埔心鄉衛生所醫師兼主任王袈鑫表示，2017年衛生所進行空間重劃，重新審視長者健康促進與延緩衰弱議題，創新開辦「不老健身房」，提供舒適開放且免費具專業性

、個別化「體適能檢測與運動指導訓練服務」，增強功能性肌力訓練，讓長輩們找回人生馨樂園。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，社會高齡化是不可逆趨勢，核心問題是隨老化導致身心健康衰退與失能，成了家庭、國家社會的沉重負荷。「身體活動不足」已被確認全球致死率第4大危險因子，埔心衛生所不僅止於衛教宣導，更提供空間引導不老族運動習慣。

葉彥伯說，「長照」不如「常動」，「常動就不需要長照」，目前除埔心鄉衛生所外，還有二水、田尾、社頭、竹塘、花壇鄉衛生所也都設置「不老健身房」，帶動新的全民運動，帶動不老族迎向肌力的樂齡生活。

(中時 )