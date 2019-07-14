王功漁火節要熄燈了。（吳敏菁翻攝）

鹿港慶端陽把鹿港小鎮中山路、桂花巷藝術村等懸掛千盞燈籠，點亮輝煌燈海，端出光影藝術饗宴，成了人氣打卡景點，14日要撤展、熄燈了，縣府表示別失望，緊接著王功漁火節要登場，漁火和煙火，將延續夜的光輝，還安排海洋音樂會等多采多姿的活動。

鹿港慶端陽兼顧傳統與創新，把白天活動延續到夜晚，掀起旅遊高峰，光雕鹿港成了新的旅遊品牌，但上千燈籠高高掛，涉及公共安全維護等，有季節限定，原本六月底就要撤展，在地方和遊客的要求下，多延伸2個星期，14日真的要落幕。

縣府表示，7月20日及7月21日王功漁火節將延續夜的美麗，在暑假裡，還可以從鹿港一路玩到王功，這次王功漁火節，結合美食商圈和海牛踏浪，搭起百米烤蚵廊道，可以搭著牛伯伯的牛車到海中央，體驗採蚵，也可以在美食街品嘗鮮蚵。

王功漁火節還規畫千坪童玩區，提供泡泡池、還安排祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀、免費蚵藝DIY，更提供了加總起來上萬分的茶葉蛋、雞翅、雞排、香腸、蛋塔、枝仔冰和菇菇雞湯等吃免驚。

還複製5公尺高的王功燈塔造型扭蛋機，讓親子們一起來扭蛋尋寶，還規劃剝蚵打賽感受不一樣夏艷風情，也深入漁村文化。

(中時 )