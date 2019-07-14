武漢市江漢飯店外觀改造引發火災，起火部位為五樓樓頂。（取自澎湃網）

7月14日15時12分，武漢市江岸區勝利街245號江漢飯店發生火災，江漢消防中隊等趕赴現場。現場為江漢飯店外觀改造引發火災，起火部位為五樓樓頂，燃燒物質為木材等。目前現場已得到控制，16時15分左右，現場明火已被撲滅，暫無人員傷亡，火災原因正在調查中。

武漢江漢飯店酒店擁有近百年歷史，為湖北省首家擁有金鑰匙的中外合資酒店，毗鄰新外灘江景、市政府、江漢路步行街，酒店及周圍建築極富歐式風格。

(旺報 )