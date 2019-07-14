武漢百年江漢飯店失火 房頂燒垮、暫無傷亡 18:132019/07/14 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢市百年老建築江漢飯店發生火災。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢市江漢飯店外觀改造引發火災，起火部位為五樓樓頂。（取自澎湃網） 7月14日15時12分，武漢市江岸區勝利街245號江漢飯店發生火災，江漢消防中隊等趕赴現場。現場為江漢飯店外觀改造引發火災，起火部位為五樓樓頂，燃燒物質為木材等。目前現場已得到控制，16時15分左右，現場明火已被撲滅，暫無人員傷亡，火災原因正在調查中。 武漢江漢飯店酒店擁有近百年歷史，為湖北省首家擁有金鑰匙的中外合資酒店，毗鄰新外灘江景、市政府、江漢路步行街，酒店及周圍建築極富歐式風格。 (旺報 ) #武漢 #江漢飯店 也許您會感興趣 推薦閱讀 時尚創意節拓展視野 台青不虛此行 09:562019/07/10 新創意 湖北·武漢台灣周時尚創意節 台灣青時尚受青睞 14:132019/07/10 新創意 武漢金銀湖盃創業大賽 台灣團隊以生技項目脫穎而出獲優等獎 16:362019/07/10 新消息 湖北台灣周生物醫藥產業合作 武漢開花結果 23:572019/07/10 兩岸 台師大學生到武漢大學交換 遭舉發「精日台獨」 12:122019/07/12 兩岸 遭舉發「精日台獨」 柯筌耀決意不去武漢大學了 15:372019/07/12 政治 長江之光城市海報競賽 景文視傳包辦前三名 17:312019/07/12 新創意 拿鍋鏟闖江湖 宵夜紀錄片看人生 04:102019/07/13 話題觀察 兩岸熱門新聞 蜂群作戰？殲-20與退役殲-6同框 - 日報 武漢百年江漢飯店失火 房頂燒垮、暫無傷亡 - 兩岸 - 旺報 陸敲山震虎 台12名分析師被查 - 日報 A股頻爆雷 3招讓你趨吉避凶 - 焦點新聞 - 旺報 共軍東南沿海軍演 張競：刻意降低敏感 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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