12名台籍分析師傳出涉詐欺被大陸上海警方逮捕拘留，新黨總統參選人楊世光質疑2014年兩岸服貿協意未過埋爭議，引發時力與新黨話語交鋒。楊世光今（14）天再槓時力立委黃國昌，揚言「雞雞對決」，對此，黃冷淡回應，楊利用他炒作知名度，自己不隨楊起舞，如此可笑的小丑行為，社會自有公評。

上海仟和亿公司有多名來自台灣的股市分析師，傳出因涉嫌詐欺遭大陸警方搜索，新黨總統參選人楊世光下午召開記者會怒嗆，他沒有罪，也沒有人發通知給他，但黃國昌幫他出機票錢，若他不敢去，就跪在時力黨部門口發5000份雞排，若去上海並返台，要求黃來新黨門口坐著發5000份雞排，意即「雞雞對決」。

對此，黃國昌回應，當初香港反送中，新黨因支持送中條例譴責香港朋友，「若對中國司法制度如此有信心，就讓12位分析師交由中國審判，怎麼會大聲疾呼急救呢」，更可笑的是，當大家問楊世光為何不去上海救援，楊的答覆竟然是「關我什麼事」，這12名朋友聽到的話應該會非常心寒。

黃國昌提醒，楊世光為了搏版面、衝聲量，說出莫名其妙的言論，讓他有躺在家裡也中槍的感覺，藉此也讓民眾看清楚，新黨公共發言的品質如此低落，為了轉移焦點、隨便潑墨，把涉及詐欺犯罪、專業證照牽扯到服貿協議。

此外，楊世光也表示外界關心的「仟和億」老闆廖英強，在大陸證券等同「台灣的謝金河」。黃國昌替謝大抱不平，指廖英強去年操作股價不僅被大陸沒收人民幣4300多萬不法所得，還遭開罰人民幣8600多萬，在中國股界有「廖黑嘴」之稱，很多投資人受害。

黃國昌接著說，一碼歸一碼，無法想像專業分析師西進大陸就業，卻不知道需要專業證照，還敢標榜是財經專家，令人乍舌，不敢置信。

(中時 )