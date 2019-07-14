◎ 向綠靠攏？郭改口稱「中華民國台灣」

國民黨初選民調最後一天，前鴻海董事長郭台銘今天仍到景美掃街拜票，要拚最後一天。不過外界仍最憂心是郭會不會脫黨，會不會出現「郭柯配」？郭台銘之前回應「只要中華民國贏，任何選項都有可能」，今天他受訪再談此事，值得注意的是，郭台銘再提「中華民國」時，突然改口稱「中華民國台灣」，似與蔡政府的論述相近。

◎港傳媒工會發起靜默遊行 要求尊重新聞自由

反《逃犯條例》引發多場大規模示威遊行、甚至警民衝突，有記者在採訪期間疑受到警方驅趕、辱罵。香港七個傳媒工會14日發起「停止警暴、捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。

◎ 公總微電影「護蟹任務」 獲國際三大殊榮

每年農曆6月到9月間3天月圓時間，是墾丁陸蟹繁殖高峰期，每隻母蟹約可釋放數十萬個幼體。為提高陸蟹穿越道路的安全性，公路總局辦理交通管制措施與人力護蟹，並在去年委外拍攝「護蟹任務」微電影，榮獲今年6月美國國際短片競賽最佳紀錄短片、自然生態野生動物最佳短片、剪輯優選三大獎。

◎ 中時晚間快報明起停刊 敬希諒察

【本報訊】 因應版面調整，《全台最速報》、《中時晚間快報》7月15日起暫停出刊，期待再出發，特此敬告讀者，敬希諒察。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)