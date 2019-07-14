台南市63歲楊姓男子7月6日參加24人登山隊，準備攀登桃園市復興區南插天山，卻在上山時楊說忘記帶無線電要返回拿，結果與登山隊伍分開後失蹤，桃園市消防局在14日下午2點18分，發現楊男大體，搜救人員目前仍在垂降搬運大體中。

針對有山友質疑桃市消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，消防局也解釋，7月6日至13日9天共計動員搜救人力411人次、搜救犬8隻，除消防、義消、警察、林務局及當地山青外，也協請國軍、民間救難團體及登山團體等18個單位投入搜救，另外更向台南市消防局申請人力及內政部空中勤務總隊申請直升機協助山難搜救。

搜救隊伍於每天上午8點，由帶隊官進行勤前教育及搜救分組，擬定搜救路線並分享訊息、搜索軌跡圖給現場投入搜索人員，分別針對可能熱點進行搜索，傍晚收隊後立即召開搜救檢討會議，遺憾的是，在14日發現楊男蹤跡，但已明顯死亡。

(中時 )