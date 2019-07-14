大陸央視網報導，不僅上海雷厲風行，目前大陸全國多地也都在推行垃圾分類制度。根據北京市生活垃圾分類治理三年行動計畫：今年年底前，全市垃圾分類示範片區覆蓋率將達60％，明年底則達到90％。

北京目前實行的垃圾分類標準為廚餘垃圾、其它垃圾、有害垃圾、可回收物四類。朝陽區的勁松街道勁松五區是較早試點實施垃圾分類的示範社區，當地居民日常已習慣於垃圾分好，然後送到投放點，由垃圾分揀員替垃圾秤重並記下積分。廚餘垃圾每公斤可獲得2分，可回收物每公斤可積16分。

(旺報 )