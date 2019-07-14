北京推垃圾分類 明年底覆蓋90％區域 18:402019/07/14 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視網報導，不僅上海雷厲風行，目前大陸全國多地也都在推行垃圾分類制度。根據北京市生活垃圾分類治理三年行動計畫：今年年底前，全市垃圾分類示範片區覆蓋率將達60％，明年底則達到90％。 北京目前實行的垃圾分類標準為廚餘垃圾、其它垃圾、有害垃圾、可回收物四類。朝陽區的勁松街道勁松五區是較早試點實施垃圾分類的示範社區，當地居民日常已習慣於垃圾分好，然後送到投放點，由垃圾分揀員替垃圾秤重並記下積分。廚餘垃圾每公斤可獲得2分，可回收物每公斤可積16分。 (旺報 ) #垃圾分類 #北京 也許您會感興趣 推薦閱讀 垃圾變黃金 分類創9千億商機 04:092019/07/10 焦點新聞 資源回收產業鏈 陸股一路狂奔 04:092019/07/10 焦點新聞 滬新政上路 廢品回收江湖熄燈 04:092019/07/10 焦點新聞 利益重新分配 決定垃圾分類成敗 04:092019/07/10 焦點新聞 7月10日三大報頭條要聞 07:002019/07/10 生活 庫德洛：北京應盡快落實採購美農產品 16:322019/07/10 國際 陸垃圾桶賣翻 訂單1天上億 04:102019/07/12 話題觀察 台州搶垃圾桶商機 臉盆花盆失寵 04:102019/07/12 話題觀察 回收有獎勵 垃圾分類拚永續 04:102019/07/12 話題觀察 陸首設垃圾分類教育學校 04:092019/07/14 話題觀察 兩岸熱門新聞 俄新航母海牛 與遼寧艦是姊妹 - 焦點新聞 - 旺報 蜂群作戰？殲-20與退役殲-6同框 - 日報 武漢百年江漢飯店失火 房頂燒垮、暫無傷亡 - 兩岸 - 旺報 A股頻爆雷 3招讓你趨吉避凶 - 焦點新聞 - 旺報 共軍官網公布東南沿海軍演 張競：經過精密算計 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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