藝人孫協志4年前宣布和韓瑜離婚後，近期爆出與小11歲女星夏宇童已秘戀一年，但雙方都強調只朋友關係，近日也不懼緋聞大方曬出錄影合照，至於外傳孫協志已帶女方回家見媽媽，孫媽媽的密友則代為回應。

據《自由時報》報導，孫協志和夏宇童緋聞曝光後，媽媽孫麗鈞一直沒回應，而鳥卦師王馨怡是孫媽媽的密友，他透露孫麗鈞最後一次見到孫協志是「去年過年」，母子倆已經一年多沒見面，所以孫麗鈞也不可能見過夏宇童，王馨怡更打包票說：「我保證絕對沒見過」。

(中時電子報)