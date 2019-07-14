孫協志爆秘戀夏宇童帶回家 孫媽密友8字洩內幕 18:302019/07/14 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 孫協志人在濟州島錄影，夏宇童(右一)也是來賓。（圖／翻攝自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藝人孫協志4年前宣布和韓瑜離婚後，近期爆出與小11歲女星夏宇童已秘戀一年，但雙方都強調只朋友關係，近日也不懼緋聞大方曬出錄影合照，至於外傳孫協志已帶女方回家見媽媽，孫媽媽的密友則代為回應。 據《自由時報》報導，孫協志和夏宇童緋聞曝光後，媽媽孫麗鈞一直沒回應，而鳥卦師王馨怡是孫媽媽的密友，他透露孫麗鈞最後一次見到孫協志是「去年過年」，母子倆已經一年多沒見面，所以孫麗鈞也不可能見過夏宇童，王馨怡更打包票說：「我保證絕對沒見過」。 (中時電子報) #孫協志 #夏宇童 #王馨怡 #孫麗鈞 也許您會感興趣 推薦閱讀 溫網》地表最強媽媽 小威廉絲女單贏完贏混雙 07:432019/07/10 體育 《飢餓遊戲》二度出征韓國 好勝心爆表最怕大獵殺 17:452019/07/10 娛樂 吳青峰慘受6大酷刑還躺棺材 吳媽媽：好兆頭！ 18:212019/07/10 娛樂 5566獅城開唱王仁甫放閃 孫協志喊：很快會有對象 17:452019/07/11 娛樂 斷開韓瑜 孫協志爆秘戀小11歲夏宇童回應了 18:382019/07/11 娛樂 爆戀大11歲孫協志 夏宇童昔被小S嗆「翻臉比翻書快」 20:352019/07/11 娛樂 秘戀一年！孫協志、夏宇童「綁一起鐵證」曝光 14:002019/07/12 娛樂 愧曬孫協志熱戀證據 利菁自責曝他「都沒回我...」 13:192019/07/13 娛樂 懶理緋聞 孫協志大方曬同框夏宇童合照 15:162019/07/13 娛樂 媽媽酒後太嗨！ 狂露小粉紅友傻眼 15:502019/07/13 日常 娛樂熱門新聞 壽命只剩6個月？！強尼戴普含淚謝粉絲 人生最珍貴：生兒育女 - 娛樂 「女版黃安」嗆館長打她 沒打死她就是孫子！ - 娛樂 切除前列腺保命 男星爆失禁掛尿袋度日 - 娛樂 「村長」詹江村不戰館長了 揭陳之漢驚人變化！ - 娛樂 迪麗熱巴一開口GG了！唱《騎士精神》嚇哭Jolin粉絲 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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