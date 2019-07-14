印尼今天早上9點10分左右發生一起7.2級地震，震央位於摩鹿加群島(Maluku Islands)的最大島哈馬黑拉島(Halmahera)南部陸上，震源深度僅10公里，離震央120公里的德那第(Ternate)也感覺的到搖晃。

美國地質調查所資料表示，印尼當地時間9點14分，哈馬黑拉島南部發生7.2級地震，隨後9點22分、28分、29分、43分、54分，又接連在附近區域發生多起5級左右的地震，不過當地都是人煙稀少的原始林，因此沒有傳出人員傷亡與財產損失。

印尼摩鹿加群島7.3級地震 震源深度10公里。(圖/USGS)

鏡報(mirror.uk)報導，在7.2級地震後，印尼當局立即發出海嘯預警，不過在不久之後就解除了。一名居住在哈馬黑拉島的男子在Twitter寫道：「今天的地震讓我們感到恐慌，島上所有房屋都被震動了，願上帝保護我們。」

摩鹿加群島位在太平洋火環帶上，活火山相當多，是火山灰的豐富礦物質，使土壤相當肥沃，因此島上的農產豐富，以熱帶栽培業為主，但是以出產豆蔻、肉桂、丁香、胡椒等香料最聞名，因此又稱「香料群島」，是西方在15世紀時最嚮往的寶地。

(中時電子報)