愛心款捐贈惠明盲童育幼院。（陳世宗翻攝）

台中地區農會14日在寶麗金餐廳崇德店舉辦「黃金玉冷筍宴暨公益活動」，與該餐廳跨域合作，將黃金玉冷筍變身為道道創意佳餚，每桌訂席費用5500元，只要有人訂席，農會一桌還將捐款500元做公益。農業局表示，今天活動席開40桌竹筍料理饗宴，共約500位民眾熱烈響應，現場也將愛心款捐贈惠明盲童育幼院，期盼透過活動讓更多人知道「黃金玉冷筍」的美味，同時推廣麻竹筍料理，進而提升農民收益。

今日活動包括市議員陳成添、行政院農業委員會農糧署中區分署台中辦事處專員鐘雅慧、農業局長蔡精強等人到場，與民眾共餐同樂。現場還安排「彩虹竹筍飯糰」及「筍香黑米鴨肉飯」等手作創意料理示範，還有黃金玉冷筍手卷及馬克杯彩繪DIY等體驗活動及在地農特產品展售。

蔡精強表示，目前僅有台中大坑地區與太平區的麻竹筍可作為料理食材，而為了延長麻竹筍的新鮮與嫩度，台中地區農會購置一套預冷設備，製作出有地下水梨美稱的麻竹筍，原本大家稱為「預冷筍」，由於前市長胡志強先生品嘗過後大為驚艷、讚不絕口！於是被命名為「黃金玉冷筍」。

蔡精強指出，每年端午節前後是麻竹筍盛產季節，北屯地區種植面積315公頃，年收穫量為3939公噸為台中市重要的竹筍產區；大坑所生產的麻竹筍質嫩且口感清脆、鮮甜，透過預冷設備處理，可以減少水附著與微生物汙染，並保有原有的糖分、維他命C及鮮美風味，同時延長保鮮期限，加上麻竹筍為低熱量、富含膳食纖維的營養食材，在炎熱的夏季中更具消暑功能。

(中時 )