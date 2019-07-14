苦過來的人幫助艱苦人，溫暖弱勢家庭的心。嘉義市里米食鍋利用假日招待嘉義家扶中心的受扶助親子吃美味火鍋，還請到金曲歌王廖士賢現場演唱，讓弱勢孩子與家人能有溫馨而輕鬆的歡聚。

嘉義家扶中心受扶助的家長13日周末晚上，帶孩子到里米食鍋免費享用火鍋美味，高級牛肉、海鮮食材都免費吃到飽，多種獨具風味的湯底、養生餐點一應俱全，讓親子們難得享受共餐的歡樂時光。

里米食鍋創辦人陳佳勤與先生洪順雄說，他們小時候也苦過，更能體會弱勢親子的辛苦，因此今年再次邀請20位嘉義家扶中心的親子來共餐，感受天倫之樂，而好友第30屆金曲獎最佳台語專輯得主廖士賢獲悉，也熱心幫忙，率樂團到現場做小型公益演唱會，氣氛更溫馨歡樂。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，家扶的扶助對象有62％是單親家庭及隔代教養家庭，家長忙於工作，要陪孩子好好吃一頓飯的機會不多，感謝里米食鍋特別邀請親子共餐，讓親子在享受美食時還能聽歌王表演，「陪伴」是建立親子關係很重要的方式，藉由此次機會，也讓親子互相陪伴的品質更加優質，連小女孩也多吃一碗白飯，笑得更燦爛，家長也難得能輕鬆一下。

(中時 )