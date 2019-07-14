嘉義市政府「城鎮之心」計畫工程，獲得前瞻經費補助1.605億元，導入「人本城市」及「海綿城市」的概念，將改善東區4個街廓的人行空間及水環境，預計今年10月開工，明年7月完工。

嘉義市政府觀光新聞處表示，市府提出「城鎮之心」計畫，已爭取到行政院前瞻基礎建設計畫的經費約1.605億元，將以「人本城市」與「海綿城市」的概念，改善市區重要路段的人行空間、棒球場前廣場及閒置設施，並透過導水與保水設施減少地表逕流，降低強降雨後市區內積水發，以期打造更宜人的人行空間。

「城鎮之心」計畫有4個工區，分別為林業黃金廊道人行環境改善（維和街32巷北側森鐵旁）、維新路人環境改善（玉峯街至公明路段）、中山路人行環境改善（忠孝路至啟明路段）、棒球場前空間活化及停車場改善。

觀新處表示，工程預訂今年10月開工、2020年7月底完工，完工後將提供家樂福南側機6用地之停車場至獄政博物館的步行空間，調整維新路車道寬度並拓寬人行道及開闢植栽空間，改善棒球場前廣場鋪面，活化閒置的下沉式廣場成為地景滑草場，恢復七虎棒球隊雕塑前乾式噴泉，更新表參道鋪面、並按照既有地形增設截排水溝及地下雨水貯留設施，可有效減少地表逕流。

(中時 )