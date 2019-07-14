苗栗縣青少年國樂團為客家圓樓暑期藝文表演活動認真練習。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府文化觀光局於暑假周末在後龍鎮客家圓樓舉辦假期藝文表演活動，讓青少年有歌唱、舞蹈、樂器演奏等的展演平台，更鼓勵親子共襄盛舉，陶冶文藝氣質。

文觀局配合縣府辦理暑期青春專案，規畫7、8月期間的周六、日下午3至4點在客家圓樓進行假期藝文表演活動，邀請展夢圓藝術舞蹈團、苗栗縣青少年國樂團、邱可芬藝術舞蹈團、魅力爵士樂團以及各社區發展協會等帶來17場才藝演出，提供兒童與青少年表演舞台，更打造精彩的藝文饗宴。

文觀局長林彥甫指出，為保護少年安全、遠離暴力、毒品、詐騙等危害，期望透過公開演出能讓青少年建立自信、表達能力並培養團隊合作精神，更讓親子在假期中能有高水準音樂、舞蹈饗宴，呼朋引伴到客家圓樓享受苗栗藝術文化幸福之城的藝文薰陶。

其中，展夢圓藝術舞蹈團將國標舞結合客家元素，小朋友以恰恰、吉魯巴、倫巴舞蹈為主，成人則以摩登、探戈、華爾滋展現精湛舞技，盼孩子們藉舞台累積經驗並增加自信心。苗栗縣青少年國樂團指導老師黎俊平指出，今年暑假的演出，許多許多學長姐們重回樂團指導學弟妹們，除了交流經驗外讓學弟妹們能在未來音樂之路設定目標，過程更有傳承意味激盪出新火花，將在暑期藝文表演活動帶來經典曲目。

(中時 )