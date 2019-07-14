學韓國瑜！他們等民調電話接力「瓶蓋挑戰」(影/中天新聞)

跟風瓶蓋挑戰 韓國瑜獨創禿頭開瓶笑翻幕僚（影/中天新聞）

國外最近流行瓶蓋挑戰挑戰風潮，高雄市長韓國瑜也加入挑戰，不僅獨創用招牌禿頭，轉開瓶蓋，還仿效動漫情節，變身「超級台灣人」發功，腳一踢，瓶蓋就精準掉落。近日是國民黨民調初選期間，韓粉們在等待民調電話之餘，也紛紛玩起了瓶蓋挑戰挑戰遊戲。杏仁哥、貼紙哥、強強滾輪番接力，有的用扭屁股、有的用頭頂，還有人用彈指開瓶蓋，創意十足。

最近從美國社群媒體傳到亞洲的踢瓶蓋熱潮「#BottleCapChallenge」（瓶蓋挑戰），繼高雄市長韓國瑜上傳了他的搞笑瓶蓋挑戰影片後，點名立委許淑華接招。看到此，讓等民調電話的韓粉也跟風，藉此舒緩緊張的氣氛。韓國瑜後援會版主徐正文首先cue杏仁哥接力瓶蓋挑戰、杏仁哥幽默扭屁股，直呼「屁股開罐」。

貼紙哥則是借用薩諾斯的彈指，說：「這一彈指，希望明年政客都消失」、前高雄市鳥松里長陳清茂用腳掌開瓶蓋、再接棒給強強滾，韓粉們輪番接力，各自拍了趣為影片上傳網路，讓其他網友看了笑翻，「哈哈哈，政治就是要這麼歡樂」、「強強滾, 要戴眼鏡啦！」、「我等著看文山伯趕快出大招，用魚丸開」、「喜歡韓國瑜帶出來的正能量和歡樂」。

(中時電子報)