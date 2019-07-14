(19:37 新增長榮說法)長榮航空服員罷工已落幕，長榮企業工會現與公司協商，爭取地勤在罷工期間的加班津貼。空服員罷工長達17天，最辛苦的就是地勤，必須面對乘客的怒氣，還得幫停飛班機簽轉，收拾一堆爛攤子，今傳出一名女性督導連續加班第10天病倒，至今仍躺在加護病房，尚未出院。

聯合報報導，這位出入境組督導年約30歲，在長榮已有6年資歷，平時負責處理轉機相關事宜，如有旅客無法順利轉機，還要協助提供住宿。同組地勤透露，罷工期間地勤工作量大增，改票業務沒完沒了，加班更是常態，上班少則12小時到14小時，有些更長達18小時。他說，這位督導責任心強，即使感冒不舒服仍硬撐，加上她有心臟痼疾，後來因猛爆性心肌炎，住進加護病房，至今仍在醫院治療，靠葉克膜維持心肺系統。

長榮航空表示，機場一地勤人員因6月20日桃園市空服員職業工會發起突襲式罷工，當天機場作業相當混亂，該地勤人員為機場督導，非常有責任感，希望能帶領同仁協助安排無辜的旅客，因此自願留下來加班支援。

不過，她之後6月21-23日排休三天，後因機場狀況較為穩定，6月24-27日依正常排班上4天班（其中一天加班0.5小時），但27日下班後出現身體不適的狀況，28日休假已先行就醫並在家休養，29日身體不適疑似猛爆性心肌炎送急診，公司在第一時間即派專屬主管持續關心。

長榮航空說，目前該員工雖然在加護病房，但病情已趨於穩定並恢復意識，公司對於這位堅守崗位的地勤人員，深感敬佩。長榮航空也已向該督導的家人表達有關醫療費用，公司將協助向張榮發基金會以員工救助個案申請，並希望她早日康復。

(中時電子報)