容祖兒日前拍攝新歌MV。（英皇娛樂提供）

容祖兒近日推出粵語單曲〈悲觀生物學〉，並在MV裡挑戰哭戲，不僅站在海邊大哭，還挑戰無聲落淚，是她有史以來在MV裡哭最多的一次！劇情一開頭設計無聲畫面，讓容祖兒足足哭了2分鐘，她表示：「無聲的哭力量最大，可突顯劇情的張力。」全長約6分半鐘的MV，她哭了近3分半，笑喊：「收工後立馬瘦1公斤！」

MV拍攝前幾天香港天氣不佳，幸好出外景當天太陽公公探頭，順利完成！容祖兒事後表示：「想不到自己還是可以有演員夢的，也許自己感情有歷練成長，還可以哭成這樣。好的導演開啟了我的『水龍頭』，將我內心感受自然逼出來。」

她下月初在香港舉辦18場演唱會，忙於彩排之際仍陸續推出新曲；回想錄製〈悲觀生物學〉時生病，容祖兒說：「那時是我狀態最不好時候，但又不敢影響進度，硬著頭皮抱病錄音，沒想到脆弱又悲慘的我，竟然達到製作人要求，真的好奇妙，因禍得福詮釋悲傷愁悵的情緒！」

(中時 )