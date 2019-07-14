宇舶表MP09雙軸陀飛輪皇金滿鑽腕表，要價逾3000萬台幣。（ HUBLOT提供）

年收入逾一億美元的足球明星C羅（Cristiano Ronaldo），近日在IG貼出一張他在葡萄牙馬德拉度假的開心照，雖然身穿一身低調的深色勁裝，但手上佩戴的全鑽腕表爆閃眾人眼睛，成為眾所矚目的焦點，原來這只滿天星鑽表是宇舶表（HUBLOT）MP09雙軸陀飛輪皇金滿鑽表，要價逾3000萬元。

根據最新出爐的富比世（Forbes）年度百大高收入運動員，C羅的年收入高達1.09億美金，只略遜於阿根廷足球巨星梅西的1.27億美元，位居排行榜第二，這也難怪他會如此喜形於色，不僅在貼出在馬德拉海島度假的照片，還炫富似地秀出他新購入的腕表。

這只宇舶為他打造的MP09雙軸陀飛輪皇金滿鑽腕表是特別訂製款，表殼和表圈鑲滿上百顆梯鑽，表冠與按把也鑲上大克拉的梯鑽和圓鑽，是Manufacture Pieces系列的第9號作品，搭載自製MHUB9009.H1.RA手上鍊機芯，具備5日動力儲存，6點鐘的開放視窗可清楚看見高複雜功能雙軸陀飛輪不停運轉的美景。

宇舶表與足球運動關係匪淺，為連續三屆FIFA世界足球賽的官方計時，足球明星比利、姆巴佩、C羅等也都是宇舶表的粉絲。

(中時 )