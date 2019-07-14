亞瑟王與圓桌武士的故事，讓人一心嚮往，羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出新款Excalibur Knights of the Round Table IV圓桌騎士腕表，重新演繹亞瑟王傳奇的王者之劍，12位騎士的金雕分據12 時標，完美結合製表工藝和雕刻藝術，是微型藝術的極至表現。

該款腕表以玫瑰金打造，搭載RD821自動上鍊機芯，以立體實心琺瑯及8K玫瑰金塊塑造表盤上的聖壇，高度僅6.5豪米的12位騎士屹立在聖壇中，完全以手工精雕細琢完成，限量28枚，870萬元。

(中時 )