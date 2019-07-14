羅杰杜彼圓桌騎士腕表 王者風範 18:552019/07/14 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 羅杰杜彼新款Excalibur Knights of the Round Table IV圓桌騎士腕表，870萬元。（Roger Dubuis提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 亞瑟王與圓桌武士的故事，讓人一心嚮往，羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出新款Excalibur Knights of the Round Table IV圓桌騎士腕表，重新演繹亞瑟王傳奇的王者之劍，12位騎士的金雕分據12 時標，完美結合製表工藝和雕刻藝術，是微型藝術的極至表現。 該款腕表以玫瑰金打造，搭載RD821自動上鍊機芯，以立體實心琺瑯及8K玫瑰金塊塑造表盤上的聖壇，高度僅6.5豪米的12位騎士屹立在聖壇中，完全以手工精雕細琢完成，限量28枚，870萬元。 (中時 ) #騎士 #圓桌 #腕表 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾瑶化身金色美人魚 願跟男友一起戴Bell＆Ross情侶表 18:512019/07/10 娛樂 騎士國道逆向 與轎車對撞身亡 09:262019/07/12 社會 比基尼妹雨中騎車 蜜臀纖腰掀暴動 15:332019/07/12 正妹 苗栗驚傳隨機砍人案 男騎士左手骨肉全斷 13:342019/07/13 社會 迪麗熱巴一開口GG了！唱《騎士精神》嚇哭Jolin粉絲 19:492019/07/13 娛樂 NBA》五隊要交豪華稅 騎士竟排第1 12:492019/07/14 體育 C羅衣錦返鄉 3000萬宇舶表滿天星閃爆 18:542019/07/14 生活 生活熱門新聞 周三起變天 氣象局：颱風「丹娜絲」恐本週生成 - 生活 芒果有黑點能吃嗎？農委會這麼說 - 生活 買氣炸鍋爽料理花椰菜 10分鐘後成品讓老母哭了 - 生活 「小三」狂打爸手機 回撥後結局大逆轉女兒崩潰 - 生活 不爽日本客太超過！ 沖繩拉麵店貼公告拒絕入內 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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