孫安佐（左）細心指導祈錦鈅。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅（小鈅）日前意外收到IG私訊、邀請拍攝健身影片，詢問工作人員後，才知道對方竟是孫安佐本人，約她一起拍攝YouTube影片！影片中，孫安佐擔任一日健身教練，親自示範100公斤的槓鈴、並挑戰44公斤啞鈴，小鈅則在一旁輕鬆幫忙加槓鈴重量，甜誇孫安佐「很厲害」。

孫安佐細心指導小鈅拿起4公斤啞鈴的正確姿勢，之前曾放話指導正妹健身絕不手軟的他，這回擔任一日教練，反倒率先示範槓鈴及啞鈴，孫安佐苦笑表示：「奇怪，這個健身單元都是來賓比較累，怎麼今天形勢被逆轉。」正值發片期小鈅邊運動邊打歌，還教孫安佐〈比心小幸福〉裡各國語言的「我愛你」發音，孫安佐說：「之後到外地面對外國人，直接告白也許會找到真愛。」

小鈅24歲生日當天仍忙於工作，飛去北京為之即將錄製的節目提早做準備，她此行頓時發現自己的不足，許願要自己更有恆心及毅力，加強歌手各項技能，「我相信機會是留給有準備的人，會持續努力和進步」。

(中時 )