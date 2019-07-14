高溫資訊，15日白天花蓮縣、臺東縣縱谷，臺北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖/氣象局）

今年第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓命名）最快明（15）日形成！中央氣象局表示，位於菲律賓東邊海面的低壓帶，預估最快會在明天形成輕度颱風，但因其組織與周圍系統仍存在許多變數，增強的時間點仍有待觀察；目前持續以西北西方向往巴士海峽前進，周三（17日）起將影響屏東與花東地區，降雨變得明顯。

氣象局預報員張承傳表示，明天仍是多雲到晴天氣，但水氣較今天稍多，從山區到近山區的平地都有機會發生午後雷陣雨；並且氣溫偏高，各地高溫皆在33至34度以上，在大台北地區、花東縱谷及台東南側仍有36度以上高溫發生的機會，為橙色燈號；東部（縱谷）及東南部地區亦有焚風發生的機率。

張承傳說，菲律賓東方低壓帶今日已被日本氣象廳認定達熱帶性低氣壓強度，但因其原處於季風低壓環流中，組織起來變數仍多，增強的時間點還不明確，需視其環流結構調整再觀察，有機會最快在明天發展成輕度颱風。

此低壓系統持續以西北西方向朝巴士海峽前進，周三、周四通過巴士海峽，是最接近台灣的時間，屏東及花東地區降雨將變得明顯，且有局部大雨發生的機會，中部以北發生午後雷陣雨的機率亦較這兩天更大，南部、東半部沿海也將有長浪產生。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，14至16日太平洋高壓漸增強，天氣大都晴朗、近午酷熱，花東縱谷及台東要防極高溫。西南風逐漸減弱，水氣愈來愈少，山區午後仍有局部、短暫的陣雨機率；清晨西南部迎風面接連十餘天的降雨記錄，15日時終將停止。

吳德榮解釋，「熱帶系統」的發展與動向，他根據歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬週三(17日)20時地面圖顯示，「熱帶系統」的「強度」及「位置」雖都有調整，但大致還在巴士海峽。模擬也顯示，此「熱帶系統」是在大的「季風低壓」環流內醞釀發展，「不確定性」會較一般情況大。不過，他也同意大多數模式的模擬路徑，與台灣相距並不遠，各模式都還在調整中，仍須持續觀察。

(中時 )