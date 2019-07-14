瑞瑪席丹日前舉辦演唱會。（愛貝克斯提供）

瑞瑪席丹日前舉辦首場演唱會，除了演唱首張專輯的歌曲外，還挑戰孫燕姿的〈遇見〉，她感性表示：「這首歌是國中時冷冷的冬天裡沒有錢買mp3，常跟同學借ipod邊上課邊偷聽歌，這首歌到現在聽都是會有種心裡刺痛的感覺。」原來，〈遇見〉也是她第一次去錄音室試唱時的歌曲之一，當時她試唱完被現場人員說「我們不是在找另一個孫燕姿耶」！「雖然被這麼說，不過當時他們鼓勵我應該要繼續唱，唱出屬於自己的味道，唱出自己的歌」。

開唱前她十分焦慮，但登台後聽到觀眾熱烈的掌聲，所有憂慮一掃而空，還感動到落淚。演唱會上，她首度挑戰自彈自唱，分別彈奏吉他、鋼琴，壓力超大；唱到迪士尼組曲時，她表示：「每個女孩心中都有一個迪士尼，有些女孩，就像是自己，外表看起來很man一點都不迪士尼，其實她們都很愛迪士尼。只要到迪士尼樂園，都會被樂園的氣氛、音樂感染，心中的公主就現身。」

(中時 )