台南市今年1月發生的虐童案，17歲的薛姓生母與3名親友輪流凌虐自己1歲半的女兒致死，薛母13日剛遭少年法庭檢察官依照殺人罪起訴，服務個案社工14日表示，其實薛母年幼時也在家暴家庭中長大，養成對家中掌權者言聽計從的性格。

台南市虐童案一度造成社會憤怒，數百名網友包圍檢警機關要求私法正義，引發警民對立。行凶的4人當中，薛母的16歲薛姓表姐、28歲何姓表姐夫與28歲李姓友人都由台南地院依照殺人罪嫌審理，7月底將進入辯論終結。薛母則因未成年，13日剛遭少年法庭依照殺人罪起訴。

輔導薛母的社工卻表示，薛母年幼時也是家庭受暴兒，曾被通報兒虐，她的父親是個嚴重家暴犯，全家都籠罩在父親家暴陰影下。她看著父親經常對家人施暴，期待保護自己的母親卻無能為力，讓她從小就沒有自己的主見。

後來母親帶著她與妹妹離家出走，才逃避家暴父親的掌控。但薛母已養成對家中掌權者言聽計從的性格，因此脫離前夫家庭後，投靠薛姓表姐，才會不敢違抗表姐的命令。

社工表示，在社會輿論中，薛母是個狠心的媽媽，但在專業輔導員眼中，她因為家暴陰影，雖然身體長大，內心仍像是個17歲的小孩，在照顧著一個小嬰兒。是上一代家暴影響著下一代家暴的悲劇。

(中時 )