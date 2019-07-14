中山大學首創「DNA急智王應用競賽」 推廣跨域實作學習。（柯宗緯翻攝）

國立中山大學於7月12日至14日舉辦首屆「DNA急智王應用競賽」，由機電系教授程啓正擔任計畫主持人，帶領中山學生一同籌辦。競賽以「多元、創意、好玩」三概念為籌備基礎，希望參賽同學都能夠以開放的心胸迎接挑戰，學習跨領域的知識。

現在的競賽活動多半是屬於單一的專業領域，像是數學競賽、物理競賽等。不同於此，「DNA急智王應用競賽」則是整合了文學、地理學、史學、化學等不同專業領域的內涵。

程啓正提到，每一位學生的專長可能都不一樣，也並非都在行紙筆考試，因此這次競賽包含了跨領域且實作的關卡，希望同學們可以發揮想像力，並了解到學習不是只為了考試，還能運用在日常生活中。

「多元、創意、好玩」是此次競賽的三大概念，讓學員們即便沒有獲得最優秀的競賽成績，也能覺得有趣好玩、不虛此行。「人生貴在體驗！」來自高雄女中的極致王團隊笑著說，他們認為「腦筋急轉彎」很有趣，這幾天的活動也很好玩，如果有下一屆還會想要來參加。此外，經過這幾天的活動，他們學習到團隊精神，比賽中要能冷靜應對，且不要死腦筋。

「不用報名費，還可以拿獎金！」這是來自台南一中「賴皮砲不要賴皮」團隊來參賽的理由。為了獲得好成績，他們在賽前做足了準備，像是上網瀏覽最新時事、背下化學元素週期表，甚至把金曲獎的獎項都記下來。經過縝密的準備，終於拿下高中組第二名的殊榮。

然而對於沒有得獎的隊伍，程啓正也說：「競賽輸贏雖然很重要，但不是唯一。」總召陳泳至也認為，在團隊合作的過程中激發創意，讓自己的視野更加開闊才是最重要的。

「DNA急智王應用競賽」不只讓參賽學員們有所收穫，參與活動籌備的中山學生們也有所體悟。「學機械常常要SOP，一二三四按步驟進行，但我發現其他科系的夥伴可能是一三二四。」本身是中山大學機電系的總召陳泳至認為，發現自己和他人有不一樣的想法時，正是互相學習、創意發想的機會。

(中時 )