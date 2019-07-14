房思瑜身穿Karl Lagerfeld春裝，在鏡頭前展現俏麗活潑的一面。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／宸諾Weng Collection）
房思瑜身穿Karl Lagerfeld春裝，在鏡頭前展現俏麗活潑的一面。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／宸諾Weng Collection）
經常分享運動心得的房思瑜，身穿可愛眨眼圖案的Chiara Ferragni 運動裝，時尚品味更加分。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／宸諾Weng Collection）
經常分享運動心得的房思瑜，身穿可愛眨眼圖案的Chiara Ferragni 運動裝，時尚品味更加分。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／宸諾Weng Collection）
KARL LAGERFELD的LOGO雙層腰包，1萬2800元。（宸諾Weng Collection提供）
KARL LAGERFELD的LOGO雙層腰包，1萬2800元。（宸諾Weng Collection提供）
KARL LAGERFELD的AVENTUR HI襪套老爹鞋，9980元。（宸諾Weng Collection提供
KARL LAGERFELD的AVENTUR HI襪套老爹鞋，9980元。（宸諾Weng Collection提供
CHIARA FERRAGNI愛心太陽眼鏡T恤，8980元。（宸諾Weng Collection提供）
CHIARA FERRAGNI愛心太陽眼鏡T恤，8980元。（宸諾Weng Collection提供）

這半年來房思瑜為了接演故事工廠《明晚，空中見》舞台劇，推掉不少工作機會，如今舞台劇的演出終於告一段落，房思瑜立刻和閨蜜們相約到海邊度假，穿上火辣比基尼秀出「房式深蹲」練出來的緊實蜜桃臀，享受難得的夏日度假時光。

房思瑜指出，她對自我的要求很高，為了舞台表演有更好的演出，她一下舞台就會和導演討論，了解那裡可以改進，讓舞台劇的演出更加完美，雖然舞台劇的挑戰難度高，時間也被綁住，但也讓她快速成長，其中最大的收穫是肢體語言變得更豐富，面對鏡頭也更加自然，不再退怯扭捏。

追求完美的房思瑜在經營事業時也是全力以赴，今年她砸數百萬元自創保養品品牌「Sercle」，為了求好心切，她不僅親自寫新聞稿，還親手包貨寄貨，凡事親力親為，就怕有任何閃失。

這回房思瑜接受本報邀請拍攝Karl Lagerfeld、Chiara Ferragni等時尚精品專題，一站在鏡頭前就展現超強氣場，擺出千百種姿態，攝影師很快就抓到理想的畫面，拍攝過程相當順利，工作效率快得驚人，「以前我看到鏡頭時會有點放不開，但現在我更敢表達自己，這都拜舞台劇的訓練之賜！」

(中時 )

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