房思瑜身穿Karl Lagerfeld春裝，在鏡頭前展現俏麗活潑的一面。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／宸諾Weng Collection）

經常分享運動心得的房思瑜，身穿可愛眨眼圖案的Chiara Ferragni 運動裝，時尚品味更加分。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／宸諾Weng Collection）

KARL LAGERFELD的LOGO雙層腰包，1萬2800元。（宸諾Weng Collection提供）

KARL LAGERFELD的AVENTUR HI襪套老爹鞋，9980元。（宸諾Weng Collection提供

CHIARA FERRAGNI愛心太陽眼鏡T恤，8980元。（宸諾Weng Collection提供）

這半年來房思瑜為了接演故事工廠《明晚，空中見》舞台劇，推掉不少工作機會，如今舞台劇的演出終於告一段落，房思瑜立刻和閨蜜們相約到海邊度假，穿上火辣比基尼秀出「房式深蹲」練出來的緊實蜜桃臀，享受難得的夏日度假時光。

房思瑜指出，她對自我的要求很高，為了舞台表演有更好的演出，她一下舞台就會和導演討論，了解那裡可以改進，讓舞台劇的演出更加完美，雖然舞台劇的挑戰難度高，時間也被綁住，但也讓她快速成長，其中最大的收穫是肢體語言變得更豐富，面對鏡頭也更加自然，不再退怯扭捏。

追求完美的房思瑜在經營事業時也是全力以赴，今年她砸數百萬元自創保養品品牌「Sercle」，為了求好心切，她不僅親自寫新聞稿，還親手包貨寄貨，凡事親力親為，就怕有任何閃失。

這回房思瑜接受本報邀請拍攝Karl Lagerfeld、Chiara Ferragni等時尚精品專題，一站在鏡頭前就展現超強氣場，擺出千百種姿態，攝影師很快就抓到理想的畫面，拍攝過程相當順利，工作效率快得驚人，「以前我看到鏡頭時會有點放不開，但現在我更敢表達自己，這都拜舞台劇的訓練之賜！」

(中時 )