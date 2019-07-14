黃嘉千與曾國城一起排練音樂劇《愛呀，我的媽！》竟被整。（果陀提供）

黃嘉千前一晚得獎，14日就與曾國城一起排練音樂劇《愛呀，我的媽！》。（果陀提供）

黃嘉千與曾國城一起排練音樂劇《愛呀，我的媽！》竟被整。（果陀提供）

黃嘉千13日以《老大人》擊敗金馬勁敵丁寧，拿下台北電影獎最佳女配角獎，前一晚甫得獎的她，14日馬不停蹄投入果陀音樂劇《愛呀，我的媽！》海外演出的排練現場，由於她因上個工作行程delay，較晚抵達排練場，梁志民導演鐵面無私大聲斥喝，嚇得黃嘉千排練時忍著情緒，結果在最後劇組推出蛋糕後得知是「整人驚喜」時，她旋即大哭！

原來7月14日是「果陀劇場」31歲生日，又剛好適逢即將前往新加坡演出的音樂劇女主角《愛呀，我的媽！》黃嘉千得獎，果陀劇場特別在排練時安排了這場「驚喜」。男主角曾國城開玩笑說，他覺得梁導罵得不夠長，梁導則表示，他其實也捨不得罵剛得獎的女主角啦。

黃嘉千19日至21日即將與曾國城、竇智孔、關詩敏、Erika劉艾立一起赴新加坡巡演，該音樂劇自2017年首演在台灣大受好評、加演多場，此趟特別受新加坡濱海藝術中心邀請。曾國城表示這也是他第一齣音樂劇就能有這樣的出國爭光機會，相當感恩，與老婆小孩也相約新加坡齊聚，工作空檔珍惜家庭時光，粉絲愛看他又跳又唱，但也詢問怎麼都沒瘦，曾國城表示他不會對不起新加坡的美食。

果陀劇場本週在北京也正同時上演《最後14堂星期二的課》第267場，金士傑與卜學亮透過視訊祝福果陀生日快樂、也祝黃嘉千得獎。卜學亮開玩笑說「以後要請嘉千多多指教，黃嘉千也回虧：「你少來，自己演了267場！」

(中時 )