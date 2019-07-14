總統初選民調即將出爐 王金平：談下一步言之過早 19:392019/07/14 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王金平（中）14日赴土城參加順聖宮平安福宴活動。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王金平（右）14日赴土城參加順聖宮平安福宴活動。左為前立委盧嘉辰。（黃世麒攝） 王金平14日赴土城參加順聖宮平安福宴活動。（黃世麒攝） 國民黨總統初選民調結果將於15日上午11時出爐，強調自己參選到底，但未參與初選的前立法院長王金平下一步動態令外界關注。 王金平14日赴土城參加順聖宮平安福宴活動，面對外界關切國民黨內總統初選民調結果出爐後的下一步，王金平受訪時表示，現在談這個還言之過早，等結果出來後再說，也不會脫黨參選，請大家放心。 (中時 ) #初選 #王金平 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫王金平合體直播 大玩比手畫腳、對錯考驗 23:012019/07/10 政治 王金平在等換柱2.0？ 戴錫欽：要換也絕不是他 08:332019/07/11 政治 與韓國瑜出席義消餐會 王金平否認「韓王配」 21:262019/07/11 政治 王金平為何不再說選到底 港媒爆玄機 05:222019/07/12 政治 馬英九洩密案無罪 王金平：尊重司法 13:072019/07/12 政治 結盟韓國瑜？王金平祝賀詞露玄機 17:382019/07/12 政治 外界傳聞郭王配？ 王金平：初選結果出爐再說 14:352019/07/13 政治 國民黨總統初選民調倒數計時 名嘴預言韓郭差距 22:442019/07/13 政治 王金平駁郭王配 笑稱就看明天 01:212019/07/14 政治要聞 初選若敗 名嘴驚爆：郭將循王金平模式參選 05:472019/07/14 政治 政治熱門新聞 韓粉死守不退 他數學解析結果可怕 - 政治 黨工要林飛帆道歉 宅神幫答網大讚 - 政治 藍初選明公布 網整理韓勝出趴數 - 政治 面對抹黑 網：韓柯氣度高下立判 - 政治 暗諷韓？稱台灣走到荒謬境地 林濁水遭冷回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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