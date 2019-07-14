王金平（右）14日赴土城參加順聖宮平安福宴活動。左為前立委盧嘉辰。（黃世麒攝）

王金平14日赴土城參加順聖宮平安福宴活動。（黃世麒攝）

國民黨總統初選民調結果將於15日上午11時出爐，強調自己參選到底，但未參與初選的前立法院長王金平下一步動態令外界關注。

王金平14日赴土城參加順聖宮平安福宴活動，面對外界關切國民黨內總統初選民調結果出爐後的下一步，王金平受訪時表示，現在談這個還言之過早，等結果出來後再說，也不會脫黨參選，請大家放心。

(中時 )