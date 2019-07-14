擁有一張混血臉孔的「全台最帥英文老師」蕭郁軒近期出版第一本寫真集，擁有1/4墨西哥血統的他，五官深邃加上身材健壯，擁有不少粉絲，寫真電子書寫迅速在一週賣破千本，更首度嘗試海灘全裸入鏡。

在線上英文與英文補習班和私人家教教學的蕭郁軒，平常沒有演藝活動時，則以教書為業。（合成圖／翻攝自蕭郁軒臉書）

2016年參加男模大賽獲得冠軍的蕭郁軒，擁有熱情奔放的南美氣質，加上特色絡腮鬍與超健壯胸腹肌，更有異國男人味。也讓出道不久的他活躍在不少廣告與戲劇中，也曾在藝術電影短片《癡情馬殺雞》尬上一角。

平常除了是位模特兒外，也是位英語老師，教學範圍更是從小教到成人商業英文，也是不少名人的私人家教，國中前居住在墨西哥的他，從小耳濡目染西班牙文，語言能力相當流利，原本以為他應該是就讀外語系，沒想到竟是法律系的高材生。

近期這位超帥的英文老師推出第一本寫真集，電子書開賣首週就賣破上千本。（合成圖／翻攝自蕭郁軒臉書）

這次推出的猛男寫真集，則特地到馬來西亞外島的「邦咯島」拍攝，適逢當地伊斯蘭教的齋戒月，邦咯島幾乎成了無人島，於是蕭郁軒嘗試了人生第一次的海灘全裸入鏡，雖然寫真集沒有露出第三點，但也滿足粉絲的重口味。

(中時電子報)