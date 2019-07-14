土城順聖宮舉辦建宮35週年平安福宴，宮廟主委盧嘉辰帶領現場民眾高喊「王院長，總統好！」口號，並呼籲大家接到民調電話，記得投給郭台銘。（許哲瑗攝）

盧嘉辰自製郭台銘與王金平一同捧著順聖宮匾額的扇子，上頭寫道「金團結」、「關公好兄弟」等字樣發放。（許哲瑗攝）

國民黨總統初選民調最後一天，前立法院長王金平今晚至土城順聖宮參拜，原訂也要出席的前鴻海董事長郭台銘，今早臨時取消；媒體問及，兩人是否刻意在初選前避免見面？王金平表示，聽說郭今晚忙著掃街、拜票才會取消，至於下一步怎麼安排，等到初選結果出爐再談。

土城順聖宮舉辦建宮35週年平安福宴，宮廟主委盧嘉辰帶領現場民眾高喊「王院長，總統好！」口號，並呼籲大家接到民調電話，記得投給郭台銘，還自製郭台銘與王金平一同捧著順聖宮匾額的扇子，上頭寫道「金團結」、「關公好兄弟」等字樣發放。

順聖宮主委、前立委盧嘉辰致詞表示，郭台銘常說王金平是他的關公好兄弟，今晚原本排定前來，因卡到掃街、拜票臨時取消，希望順聖宮的信徒與好友，接到電話一定要投給郭台銘，帶領國民黨走向團結、走向勝利。

王金平接受媒體採訪，問題他會前似乎與盧嘉辰召開閉門會議？王金平說，沒有啦，倒是郭台銘決定參選時，第一次會面就選在順聖宮的房間，兩人約定「兄弟登山各自努力」，大家要奉行關公精神，彼此互相支持。

外傳郭、王配聲浪四起，對於初選民調明天出爐，未來怎麼安排？王金平表示，出爐以後再說，現在言之過早。

至於是否擔心郭台銘會脫黨參選？兩人有無合作計畫？王說，「現在猜測這個都是太早，靜觀各種情勢的變化。」

(中時 )