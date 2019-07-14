位於美國內華達州的馬夫湖(GroomLake )，是個早已乾涸的湖床，但是這個面積4,000平方英里的地方，一直處於外星人陰謀理論的重點區域，許多人相信此處藏有外星太空船或外星人的遺體和技術研究，俗稱51區(Area 51)，美國政府在2013年前，都沒承認過51區存在，並斷然否認有得到外星文明相關的科技。現在臉書上有一個名為「風暴51區」(Storm Area 51)，打算在今年9月20日，於51區外舉行大規模集會，並且一同闖入51區。發起者說：「只要我們可以跑的他們的子彈更快，就能看看他們的外星人。」美國空軍勸告，不要擅闖軍事重地。

電訊報(telegraph)報導，美國空軍發言人表示，他們知道臉書的活動，並表示這應該只是個玩笑，任何人都不應闖入軍事重地，她說：它(第51區)是美國空軍的開放式訓練場，我們不希望任何人試圖進入我們美國武裝部隊的地區。美國空軍始終待命，隨時準備保護美國及其資產。」

即使如此，這場臉書活動的「參與」與「有興趣」仍在增加中，截至目前為止，83 萬人會參加 ， 73 萬人有興趣，一般相信，那一天集合在51區外的群眾應該不少，不過希望大家不會傻到真的硬闖美軍機密軍事重地。

在美國西部的加州、內華達州、新墨西哥州、亞歷桑那州，都屬於相當乾燥的沙漠氣候，也由於氣候相當穩定，因此美軍成立了不少重要的武器測試場與實驗中心，包括空軍的加州愛德華基地(Edwards Air Force Base)、海軍的加州中國湖武器測試場(Naval Air Weapons Station China Lake )、陸軍的亞歷桑那州尤馬武器測試場(Yuma Proving Ground)。除此之外，還有一處「機密中的機密」，俗稱「夢幻之地」，或叫「51區」，它位在內華達州拉斯維加斯市西北方約129公里的馬夫湖。

這個沒有正式定名的基地在1955年成立，佔地非常巨大，達到120萬公頃，以及12,950平方公里的限制空域。據目前可透露的官方訊息，該基地是內華達州測試和訓練場（NTTR）的一部分，編制上屬於內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base);此處同時是絕密飛機的試驗場，也是武器試驗場，已舉辦了數百次核武器試驗。

與51區最有名的陰謀理論是此處有外星太空船，據說20世紀40年代後期，一架外星太空船墜毀在新墨西哥州羅斯威爾，上頭還有外星人遺體，甚至是悻存未死的外星人。美國軍方聲稱，所謂的神秘物體是一個氣象氣球，然而，陰謀理論家認為這只是官方的謊言，外星太空船送到51區進行拆解、研究並再次重新組合，試著進行逆向工程。

這個理論在20世紀80年代得到了進一步的發展，當時一名聲稱曾在51區工作過的博伊德‧布許曼(Boyd Bushman)，告訴新聞媒體，他曾在51區看到外星人，也參與過研究外星太空船的工作，之後類似的證詞愈來愈多，一名叫鮑伯‧拉札(Bob Lazar)的工程師也提到相似的故事。

然而，這些所謂51區工作過的人物，沒有客觀的證據證明他們曾經經手過機密工作，但是多數人喜歡這樣的說法，這如同觀看一本寫著「改編自真實故事」的科幻小說一樣，可以得到相當多的滿足。

1994年，美國空軍的解密報告表示，羅茲威爾事件的真相就是氣象氣球，旨在探測遠處的核輻射。到了2013年，美國空軍解密了一部分的51區資料，表示包括U-2、A-12(SR-71前身)，以及F-117 、B-2等極機密的飛機，都是51區的產物，這似乎解釋了飛碟熱衷者在51區附近，看到奇特飛行器的真相。

神秘沙漠基地的魅力無可否認。那麼，如果你試圖侵入51區，會發生什麼事呢？對於「初學者」來說，你可能會被穿著迷彩服的警衛攔住。在2016年，真的有一群人試圖突破51區的防線，他們乘作一輛休旅車越過基地的禁區時，結果司機和四名乘客，分別被罰款650美元和輕罪，同時是導遊的司機，被禁止在該地區繼續擔任旅遊工作。

文章來源：500,000 sign up to 'storm' Area 51 and 'see them aliens'
文章來源：Storm Area 51, They Can't Stop All of Us

文章來源：Nearly 200K People Have Signed Up to Steal Alien Secrets from Area 51 in Late-Summer Raid

(中時電子報)

#51區 #內華達 #馬夫湖