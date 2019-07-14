位於美國內華達州的馬夫湖(GroomLake )，是個早已乾涸的湖床，但是這個面積4,000平方英里的地方，一直處於外星人陰謀理論的重點區域，許多人相信此處藏有外星太空船或外星人的遺體和技術研究，俗稱51區(Area 51)，美國政府在2013年前，都沒承認過51區存在，並斷然否認有得到外星文明相關的科技。現在臉書上有一個名為「風暴51區」(Storm Area 51)，打算在今年9月20日，於51區外舉行大規模集會，並且一同闖入51區。發起者說：「只要我們可以跑的他們的子彈更快，就能看看他們的外星人。」美國空軍勸告，不要擅闖軍事重地。

電訊報(telegraph)報導，美國空軍發言人表示，他們知道臉書的活動，並表示這應該只是個玩笑，任何人都不應闖入軍事重地，她說：它(第51區)是美國空軍的開放式訓練場，我們不希望任何人試圖進入我們美國武裝部隊的地區。美國空軍始終待命，隨時準備保護美國及其資產。」

即使如此，這場臉書活動的「參與」與「有興趣」仍在增加中，截至目前為止，83 萬人會參加 ， 73 萬人有興趣，一般相信，那一天集合在51區外的群眾應該不少，不過希望大家不會傻到真的硬闖美軍機密軍事重地。

在美國西部的加州、內華達州、新墨西哥州、亞歷桑那州，都屬於相當乾燥的沙漠氣候，也由於氣候相當穩定，因此美軍成立了不少重要的武器測試場與實驗中心，包括空軍的加州愛德華基地(Edwards Air Force Base)、海軍的加州中國湖武器測試場(Naval Air Weapons Station China Lake )、陸軍的亞歷桑那州尤馬武器測試場(Yuma Proving Ground)。除此之外，還有一處「機密中的機密」，俗稱「夢幻之地」，或叫「51區」，它位在內華達州拉斯維加斯市西北方約129公里的馬夫湖。

#Boeing is releasing never-before-seen vintage spacecraft concept art! This art was a way for us to envision the future of space. These space crafts can reach orbit on their own, dock with other spacecraft or fly alone. Learn more: https://t.co/XBHzPYxgRf pic.twitter.com/lgeZDb9EAT — Boeing Space (@BoeingSpace) 2019年1月14日

這個沒有正式定名的基地在1955年成立，佔地非常巨大，達到120萬公頃，以及12,950平方公里的限制空域。據目前可透露的官方訊息，該基地是內華達州測試和訓練場（NTTR）的一部分，編制上屬於內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base);此處同時是絕密飛機的試驗場，也是武器試驗場，已舉辦了數百次核武器試驗。

與51區最有名的陰謀理論是此處有外星太空船，據說20世紀40年代後期，一架外星太空船墜毀在新墨西哥州羅斯威爾，上頭還有外星人遺體，甚至是悻存未死的外星人。美國軍方聲稱，所謂的神秘物體是一個氣象氣球，然而，陰謀理論家認為這只是官方的謊言，外星太空船送到51區進行拆解、研究並再次重新組合，試著進行逆向工程。

這個理論在20世紀80年代得到了進一步的發展，當時一名聲稱曾在51區工作過的博伊德‧布許曼(Boyd Bushman)，告訴新聞媒體，他曾在51區看到外星人，也參與過研究外星太空船的工作，之後類似的證詞愈來愈多，一名叫鮑伯‧拉札(Bob Lazar)的工程師也提到相似的故事。

然而，這些所謂51區工作過的人物，沒有客觀的證據證明他們曾經經手過機密工作，但是多數人喜歡這樣的說法，這如同觀看一本寫著「改編自真實故事」的科幻小說一樣，可以得到相當多的滿足。

1994年，美國空軍的解密報告表示，羅茲威爾事件的真相就是氣象氣球，旨在探測遠處的核輻射。到了2013年，美國空軍解密了一部分的51區資料，表示包括U-2、A-12(SR-71前身)，以及F-117 、B-2等極機密的飛機，都是51區的產物，這似乎解釋了飛碟熱衷者在51區附近，看到奇特飛行器的真相。

神秘沙漠基地的魅力無可否認。那麼，如果你試圖侵入51區，會發生什麼事呢？對於「初學者」來說，你可能會被穿著迷彩服的警衛攔住。在2016年，真的有一群人試圖突破51區的防線，他們乘作一輛休旅車越過基地的禁區時，結果司機和四名乘客，分別被罰款650美元和輕罪，同時是導遊的司機，被禁止在該地區繼續擔任旅遊工作。

(中時電子報)