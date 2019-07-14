唐美雲海外演出之外也進行交流分享會。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團受邀海外公演，演出陣容龐大，貴賓雲集。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲（左三）海外演出，全聯董事長林敏雄（右三）率領全聯真善美基金會董事以及學者貴賓蒞臨馬來西亞馬六甲觀看《智者大師》公演。（唐美雲歌仔戲團提供）

資深藝人唐美雲長期致力傳承台灣歌仔戲，她日前帶著「唐美雲歌仔戲團」50多位團員前往海外公演，從新加坡到馬來西亞檳城、馬六甲、吉隆坡共停留4站，馬不停蹄的行程共進行12場演出，13場交流分享會及戲劇導讀會，吸引超過2萬名海外觀眾支持！13日晚間位於馬六甲的公演結束，還造成當地交通癱瘓，許多計程車司機到場外排隊載客，連在地人驚嘆場面難得一見，直誇唐美雲的海外公演成了人氣指標No.1。

「唐美雲歌仔戲團」此行是受佛教慈濟基金會以及喬治市世界遺產機構等單位邀請，前往演出《智者大師》、《光目女救母》、《白蛇傳》三部經典好戲，13日晚間在馬六甲的公演後觀眾好評不斷，觀眾鼓掌熱烈捨不得離去，讓唐美雲承諾有緣會再見面。去年已前往東南亞演出的她感恩表示，再度踏上東南亞國家，她有種似曾相似的感動，除了一年比一年還多的觀眾，就連從飯店走出門也被當地人認出要求合影，讓她受寵若驚。由於行程滿檔，她只能走馬看花，趁拉車空檔用眼睛觀看當地美麗風景。

唐美雲說，今年移地交流真的很緊張，因為要把所有團員拉出來近20天的時間，也對劇團來說是一大挑戰，加上移動地點耗時長，團員還要趁休息時間來彩排，幸好當地都有慈濟人的高規格接待，讓她備感榮幸；她非常感恩證嚴上人讓劇團可以透過戲劇把佛法傳遞給每一位觀眾、以戲入法，將傳統戲曲融入新的元素，讓觀眾看了很有感。

唐美雲身兼全聯善美基金會董事，全聯董事長林敏雄也號召了包括吳靜吉博士在內的學者與藝文、建築界30位貴賓，從台灣飛到馬六甲進行深度藝文采風之旅，更安排《智者大師》公演當天到場觀看演出，讓唐美雲又驚又喜，直說怎麼這麼不可思議，在台北都見不到面，沒想到在大馬碰到了。全聯董事長林敏雄直誇看完戲非常感動，是他看過最棒的歌仔戲，尤其她致力於推廣傳承歌仔戲文化，還將佛法融入歌仔戲，真是太了不起了！

唐美雲謙虛表示自己的力量很渺小，多虧團員配合，大家齊心齊力為了台灣歌仔戲曲努力。

(中時 )