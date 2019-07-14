2019溫布頓草地網球錦標賽男雙決賽成了一場打滿五盤的馬拉松大戰，而且前四盤都經過搶七才分出勝負，最終贏得冠軍的哥倫比亞選手法拉（Robert Farah）爆料自己前兩盤一直看手錶，覺得前兩盤就花了超過2小時實在很誇張。

這場溫網男雙決賽歷時4小時57分鐘，哥倫比亞組合卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）/法拉以6：7(5：7)、7：6(7：5)、7：6(8：6)、6：7(5：7)、6：3力克法國組合馬胡特（Nicolas Mahut）/侯傑-瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin），哥國搭檔生涯首度高舉四大滿貫賽雙打冠軍金盃。

生涯第31次攜手參加四大滿貫男雙賽事，卡巴爾/馬胡特成為第一對在四大賽男雙掄元的哥倫比亞組合，賽後卡巴爾說：「對哥倫比亞來說，我們為國家贏得的這座溫網冠軍意義重大，我不知道該如何形容，但這真的對我們國家很重要，希望大家都能跟我們一樣很享受這份喜悅。」

法拉則說：「我詞窮了，真的。前兩盤我不斷看手錶，發現第二盤結束時，這場比賽已經打了2小時又5分鐘，實在太誇張了！但我們還是不斷抵抗、專注在比賽，能夠幫哥倫比亞拿下溫網冠軍，覺得好瘋狂，能夠成為冠軍一份子感覺很棒。」

法國馬胡特(左)和搭檔侯傑-瓦賽林在溫網男雙拚了快5小時無奈飲恨。(美聯社)

馬胡特不愧是曾經在溫網男單留下11小時又5分鐘最長戰役紀錄的男子選手，這場男雙也成了一場考驗體力、精神的耐力戰，賽後他表示，比賽中有很多機會卻錯過，例如第二盤和第三盤都曾經5：3領先過，可惜沒能好好把握。

(中時電子報)