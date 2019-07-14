曾參與太陽花的林飛帆15日將接任民進黨副秘書長，不少網友好奇林飛帆的月薪到底有多少？外傳林飛帆的月薪達9萬。

林飛帆的月薪傳有9萬，比剛進社會的年輕人高很多。PTT網民紛紛酸說：「原來民進黨的副秘書長薪水這麼高喔，高達9萬多，比民間的經理都高。」、「那個位置9萬有很高..？」、「把民主當飯吃wwwwwwwww。」、「誰說民主不能當飯吃？」、「照顧年輕人。」、「超爽的！」、「31歲爽領9萬，屌打在座有當兵的？」、「民主可以當飯吃啊！跟對人就對了！」

林飛帆曾擔任蔡英文宜蘭競選總部青年軍，2014年參與太陽花，2018年倫敦政治經濟學院LSE碩士畢業，是蔡的學弟，而人在美國的蔡總統對林飛帆可說相當滿意，還希望招攬他擔任總統競選總部發言人。據TVBS報導，不過部分民進黨員卻對林飛帆接任民進黨副秘書長，表達不滿，因林飛帆過去5年以來，就曾砲轟民進黨至少10次，因此讓他們質疑起林入黨的態度和立場。

(中時電子報)