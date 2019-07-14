統一獅37歲老將「嘟嘟」潘威倫今日先發要拚生涯第141勝，第6度要挑戰台灣職棒最多勝紀錄(141勝)，雖然繳出先發7局僅失1分的好投，不過退場時雙方以1比1平手，潘威倫無緣勝投，不過已達陣1900局的里程碑，退場時累積1902局，中職最多投球局數的「嘟嘟障礙」仍持續堆高。

首局統一獅就靠蘇智傑敲出他在下半季的首支全壘打先馳得點，不過接下來獅隊都無法在關鍵時刻搶下分數。除此之外富邦悍將的先發小將游霆崴表現毫不遜色，先發7局僅被敲6支安打、失1分，送出4次三振，唯一的失分就是蘇智傑在首局的陽春炮。

而潘威倫同樣先發7局，用球數僅用81球非常有效率，被敲7支安打，唯一失分也是陽春炮，由林益全在4局上半所敲出。

雙方1比1僵局直到第9局才有所突破，獅隊在第9局派上洋投亞力克擔任後援投手，2人出局後先後被陳品捷、林益全敲出安打攻佔一、二壘，獅隊緊急喊出暫停，不過亞力克仍無法回穩，遭到今日剛回到一軍的范國宸敲出關鍵超前安打攻下1分，雖壘上跑者遭到夾殺形成第3個出局數，不過悍將率先取得2比1領先。

悍將在最後半局派出守護神陳鴻文，讓獅隊打者三上三下，由悍將以2比1取得最後勝利，統一獅隊挑戰隊史1600勝失利。

潘威倫自5月26日拿下生涯第140勝後，接下來6場先發都無法追平由陳義信締造的台灣職棒史上最多141勝紀錄(中職92勝、台灣大聯盟49勝合計)，想要挑戰成為「台灣勝投王」，潘威倫還得再等等。

(中時電子報)