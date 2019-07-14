水利局人員利用攔汙索攔阻死魚飄流。（陳俊雄翻攝）

受到連日高溫氣候影響，淡水河烏仔魚出現大量集體暴斃情形，為避免死魚擴散，新北市水利局立即出動人員撈除死魚，環保局也出動曝氣船增加水中含氧量，目前河面死魚狀況已明顯改變。

最近幾天淡水河出現烏仔魚大量暴斃情形，水利局獲報後立即啟動應變機制，13日由保全沿河巡查確認淡水河、大漢溪及新店溪死魚擴散範圍，發現死魚都未魚台北市側，確認皆未於新北市側發現死魚。

惟因潮汐作用，13日下午5時高灘地園區保全即發現大量死魚順隨淡水河漲潮往新店溪上游擴散，因河濱公園遊客眾多且自行車道緊鄰河岸，為避免魚屍造成惡臭影響環境，水利局於園區保全確認通報後立即派員查看，並安排廠商執行清除作業，並派遣撈除船隻、撈除工班於華江碼頭架設攔污索增加撈除效率，以避免多次擴散。

今日上午派遣船隻及人員持續清理撈除死魚，並利用攔汙索攔截死魚，減少死魚隨處漂流影響環境，另新北市環保局亦出動曝氣船於淡水河、新店溪加強改善溶氧情況，目前河面死魚狀況已明顯改善。

水利局初步研判，因烏仔魚需要水中含有高溶氧量才能生存，暴斃的烏仔魚嘴巴都是張開，可能為連日高溫少雨才造成大量魚群暴斃，新北市環保局採取水質及檢體持續追蹤，確保水質安全無虞。

(中時 )