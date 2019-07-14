曾三度來台的韓團「CLC」，14日晚間首次在台舉行《2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI》見面會，700位歌迷齊聚台北大直ATT SHOW CASE。她們出道多年，終於在今年初首次獲得單曲排行冠軍。面對台灣歌迷，香港成員Elkie（莊錠欣）大喊「我真的很興奮！想跟大家像家人般共度，就像開『轟趴』！」

該團國際化色彩濃厚，泰國成員Sorn展現語言實力，流暢地以中、英、韓、泰語打招呼；ELKIE從9歲就進香港演藝圈，去年她初次演出韓劇，昨她重現劇中不諳韓語的角色，又為日本歌迷重現闊氣舞步，再為香港歌迷合照，數種語言靈活出口，讓眾人嘖嘖稱奇。Sorn與ELKIE現場清唱了電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲，完美聲線贏得熱烈掌聲。

恩彬考驗歌迷聽力，出題「聽我吃什麼台灣美食」，她將麥克風貼近嘴卻「咬」不出聲，逗笑全場。一名男性歌迷提出罕見願望「希望CLC看我跳她們的舞」並現場大展精彩舞姿，成員們被激發鬥志，大嚷「我們不可以輸！」Sorn笑說「我們從沒遇過這種狀況！」

她們為粉絲現打果汁，見到火龍果問：「這可以和香蕉一起打成果汁嗎？」台灣粉絲貼心製作影片回顧她們演藝之路，把所有成員哭成淚人兒，接著卻要跟全場大合照，她們邊拭淚邊嚷「為什麼在我們跟大家大合照之前看這麼感動的影片啦？」

(中時 )