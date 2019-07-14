奪下男配角的林鶴軒（大鶴）在會後和《切小金家的旅館》劇組參加北影惜別酒會，本來肚子超餓的他卻食不下嚥，只隨便吃了一點，彷彿靈魂抽離般笑說：「我覺得我好像還是在做夢，一切都好不真實喔！」

但他對於忘了在台上感謝同為入圍者的前輩們感到失禮：「我真的沒有想到會是我，他們都是神仙級的前輩，我真的不敢想，很謝謝他們的承讓，我以後會更努力！」大鶴還想感謝：「切小金家旅館的導演林冠慧，前製到拍攝期間對我在表演上給過我的所有提醒，還有所有辛苦的工作人員，特別是選角王之穎在拍攝現場的照顧。」

父母第一時間得知喜訊，接連傳訊息祝賀鼓勵，媽媽表示：「爸媽心裡很激動，以你為榮，得獎後要更加努力更謙虛上進。」爸爸則語重心長說：「若有慶功請勿喝太多酒，切記身段要柔軟，是一小步也是一大步，再辛苦也值得。」還轉傳了大伯對他的期望。昨早又幽默傳了句：「昨晚喝醉了吧！何時要回來拿胃藥？」用另類方式催促兒子回家慶祝。

在圈內擁有好人緣的他，第一時間也收到許多好友祝福，在現場的頒獎人宋芸樺、入圍女主角的郭書瑤都跟著他一起哭到不行，看直播的Lulu則事後在私人臉書發文恭喜：「林鶴軒！你這個壞蛋大家都要跟你一起哭了啊！你最棒了！」

(中時 )