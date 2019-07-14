「孩子的書屋」創辦人、人稱「陳爸」的陳俊朗7月4日因心肌梗塞過世，享年55歲。家屬於14日在台東老家院子為他舉辦告別式，而日前才與陳爸相識的香港藝人錢小豪，也從香港搭機來台，上午10點抵達台東，親自送別陳爸。

錢小豪今年4月下旬來台參加紅心字會30週年公益環島時，得知陳爸為了照顧偏鄉童耗盡百萬積蓄的故事，特別前往台東將陳爸的故事用影片紀錄下來，兩人還相約明年要碰面，沒想到竟然聽到對方猝逝消息，讓他不禁感嘆：「唉！人生無常！」

回想與陳爸相處的時光，錢小豪說：「我們幾個男人，在書屋裡一起彈吉他、唱歌、玩溜滑梯，這個溜滑梯也是孩子們設計的；聽陳爸散盡家財拼了命的付出感到敬佩。」驚訝對方所做一切，「都只為了讓孩子受委屈的時候，沒有飯吃的時候，沒有地方睡、被欺負了可以來書屋。」

知道被陳爸照顧過的偏鄉孩子不下兩千名，錢小豪表示：「在家裡他一個人是兩個孩子的爸爸，跟我一樣也是兩個孩子，但在書屋裡，他就是2000個孩子的爸爸，濟弱扶傾、一生懸命的理念，是我要終身學習的榜樣。」

(中時 )