喜劇《新年泰瘋狂》日前在馬來西亞舉辦記者發佈會，8位主演林明禎、吳旭東、朱咪咪、劭音音、陳鋒、Happy Polla、溫力銘、鄭銹金共同出席，林明禎將搭配泰國顏值超高的實力男星吳旭東（Tul Pakorn Thanasrivanitchai，簡稱 TUL），上演真王子遇上「假公主」的爆笑瘋狂戲碼，林明禎開心分享：「我在電影裡面飾一名網紅，這個角色是我演戲以來角色扮過最多的，除了有古裝扮相，裡面又要會跳舞、唱歌，電影中有很多變化與挑戰性。」

不會游泳的林明禎需要在片中跳水拯救飾演男主角媽媽的朱咪咪，原本基於安全考慮，劇組已事先為2人安排了跳水替身，但她展現專業演員的精神，決定挑戰自我，縱身一跳立刻成功，泳池邊響起熱烈掌聲。該場戲拍攝超過2小時，林明禎完成後開心說：「第一次挑戰跳水戲，拍完這場戲，覺得自己已經殺青了，精神壓力完全釋放。」

男主角是演出BL劇爆紅的泰國演員吳旭東，他很高興能和正向積極林明禎共演，等戲時，對方都會打開音樂推薦歌曲。林明禎則說：「我跟東東（吳旭東）都很喜歡健身，在聊天的過程中，發現我們有很多相像的地方，對戲時不需要經過事先練習，一喊ACTION 就會有默契知道怎麼做，完全不會覺得尷尬，合作非常愉快。」

(中時 )