鍾欣怡13日舉辦粉絲見面會，製作人老公孫樂欣帶著大女兒小乖特地到場支持，「欣粉」相當熱情，整場笑聲不斷。鍾欣怡受訪時透露，雖然外界認為他們夫妻一直處在熱戀期，但婚姻經營其實都是小事累積，兩人過年期間因對彼此重要性排序不同，而吵了結婚以來最大的一次架，當時他們在痛哭中溝通。

鍾欣怡回憶那次吵架，「生第2胎之後，我太忙於工作跟孩子，把老公放在第3位，雖然大家都覺得吃味是小事，但累積久了，它就不是小事了。其實媽媽很奇怪，常會選擇先忙小孩，再忙工作，但忙完經常也累了，這一點我也還在學習。」她提及在孫樂欣心中排序，她是第1、孩子是第2，夫妻排序不同，相處久了，他也會覺得不公平，甚至出現不平衡的心態。

鍾欣怡坦言，過年吵架深聊之後，她體會到經營婚姻真的不是件簡單的事情，身旁很多結婚多年的朋友，對他們而言快樂來源已不再是家庭，有時候甚至跟姊妹淘出去玩的意願更大於跟老公，她經常引以為戒，每次都會跟自己說：「我結婚才5年，現在不做好，可能未來就會像朋友中的某一對。」她認為經營一段感情，多溝通、少抱怨、放大對方的優點都是很重要的事情，很多媽媽常會在柴米油鹽生活中忘記對感情的經營，她可惜地說：「最可怕的是很多人都有愛，只是在感情、工作及家庭的比重分配上，不知道怎麼拿捏。」

鍾欣怡成功從演員轉型成經營者，不僅代言W.SHOW植透肌，更直播「欣欣牌」有成，為粉絲挑選適合的商品，談到經營過程的艱辛，她忍不住哽咽透露，有一次200包的貨全部出錯，當下不能怪員工，只能全部自己來，3天3夜沒洗頭，連老公都跳下來幫忙，最後總算搞定。而她經常起床第1件事就是當客服人員，讓孫樂欣直喊，「妳可不可以看看我。」並建議她訂出工作時間表。

(中時 )